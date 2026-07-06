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Baykan'da yılan paniği

Baykan'da yılan paniği
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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyünde çok sayıda yılan görülmesi üzerine vatandaşlar paniğe kapıldı. Köylüler, yıkık yapıların yılanlara yuva olduğunu belirterek ilaçlama ve güvenlik önlemi talep etti.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyünde birçok yılan gören çevre sakinleri paniğe kapıldı. Vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Köyde yalnızca dün geceden bu yana 3 yılan görülüp etkisiz hale getirilirken, bölgede halen çok sayıda yılan bulunduğu kaydedildi. Köy sakinleri, yılanların yerleşim alanlarına kadar geldiğini ve bu nedenle korku içinde yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, yıkık yapıların yılanlar için yaşam alanına dönüştüğünü belirterek, gerekli incelemelerin yapılarak ilaçlama ve çevre güvenliği çalışmalarının başlatılmasını talep etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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