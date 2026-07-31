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Sıcaktan bunalan yılanlar su kenarında serinledi

Sıcaktan bunalan yılanlar su kenarında serinledi
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Bingöl’ün Ilıcalar beldesinde sıcaktan bunalan yılanlar, su kenarında serinlerken görüntülendi.

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde sıcaktan bunalan yılanlar, su kenarında serinlerken görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bingöl'de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ilıcalar beldesinde su kenarında bir araya gelen birkaç yılan, su kenarında serinledi. O anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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