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Sıcaktan bunalan hayvanlar gölde serinledi

Sıcaktan bunalan hayvanlar gölde serinledi
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Denizli'nin Buldan ilçesinde sıcak havalardan etkilenen büyükbaş hayvanlar, Süleymanlı Yayla Gölü'ne girerek serinledi. 1150 rakımdaki gölde otlayan hayvanlar, nilüfer çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde sıcak havalardan etkilenen büyükbaş hayvanlar, Süleymanlı Yayla Gölüne girerek serinledi.

Buldan'a bağlı Süleymanlı Mahallesi'ndeki Yayla Gölü etrafında otlanan büyükbaş hayvanlar, sıcaktan bunalınca göle girdi. 1150 rakımda olmasına rağmen yüksek hava sıcaklıklarında etkilenen hayvanlar, çareyi Yayla Gölünün serin sularında buldu.

Hava sıcaklıkların arttığı bu günlerde sıcaklardan etkilenen büyükbaş hayvanlar hem göl çevresinde otlandı hem de kendilerini Yayla Gölünün serin sularına bırakarak rahat bir nefes aldı. Endemik olarak Yayla Gölünde yetişen nilüfer çiçeklerinin kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, gölde serinleyen hayvanların görüntüsü görenlerin dikkatini çekerken, vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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