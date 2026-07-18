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Sıcaktan bunalan vatandaş soluğu oto yıkamacıda aldı

Sıcaktan bunalan vatandaş soluğu oto yıkamacıda aldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşmasıyla bunalan Gazi Yarlugluöz, iş yoğunluğu nedeniyle denize gidemeyince tazyikli suyla serinlemek için bir oto yıkamacıya gitti. Uzun süre suyun altında kalan vatandaş, rahatladığını belirtti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşmasıyla bunalan bir vatandaş, serinlemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Yoğun iş temposu nedeniyle denize gitmeye fırsat bulamayan Gazi Yarlugluöz, soluğu bir oto yıkamacıda alarak tazyikli su ile serinledi.

Tazyikli suyun altında uzun süre serinleyen Yarlugluöz, sıcak havanın etkisinden kurtulunca, "Oh be, dünya varmış" diyerek rahatlamasını dile getirdi.

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı, 670 metre rakıma sahip Menteşe ilçesi, dünyaca ünlü Gökova Körfezi'ne yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bulunmasına rağmen, iş yoğunluğu nedeniyle denize gidemediğini belirten Yarlugluöz, sıcakla mücadele etmek için oto yıkamacıyı tercih etti.

"Akyaka dibimizde ama işten gidemiyoruz"

Sıcaktan bunalan ve oto yıkamacıya sığınan Gazi Yarlugluöz, "Arkadaş böyle bir şey görmedim ya. Sıcaklık 41 derece bugün. Bugün nereye dolaştıysam her yeri gezdim, dolaştım. Şart olsun 41 derece, yandım. Serinlemek için yer aradım. Vallahi burayı buldum ben de serinlemek için. Güzel yer yani. Rahatladım. Tabii başkalarına da arkadaşlar, size sesleniyorum burada, siz de tercih edin yani bak. Çok güzel. Rahatladım, sıcaklık da gitti. Kendimi tazyikli su ile yeni doğmuş gibi hissettim ya. Böyle bir şey görmedim. Evet, Akyaka'ya gidelim dibimizde. Ama gidemiyoruz ki. Fırsat bulamıyoruz, işimizle gücümüzle çalışıyoruz. Vaktimiz yok. Bu arada da ne güzel bak, yardımcı oldular arkadaşlar. Arkadaşlara teşekkür ediyorum yardımcı oldukları için" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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