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JAK dalgıçları sarp yamaçta mahsur kalan yavru keçiyi kurtardı

JAK dalgıçları sarp yamaçta mahsur kalan yavru keçiyi kurtardı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kayıp baba ve oğlunu arayan JAK dalgıçları, sarp yamaçta mahsur kalan yavru keçiyi botla kurtararak annesinin yanına bıraktı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmalarını sürdüren JAK dalgıçları, sarp yamaçta mahsur kalan yavru keçinin yardımına koştu. Botla ulaşılan yavru keçi kurtarılarak annesinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada doğaya bırakıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 14 Haziran'da dereye düşen kamyonette kaybolan Selahattin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda görev alan ekipler, Şavşat Deresi üzerinde botlarla arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada dere kenarındaki sarp yamaçta mahsur kalan yavru bir keçiyi fark etti.

Kayıp şahısları aramak için bölgede görev yapan Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, bu kez yavru keçiyi kurtarmak için harekete geçti. Botla yamaçtaki noktaya yaklaşan ekipler, dikkatli bir çalışmayla yavru keçiyi bulunduğu yerden bota alarak daha güvenli alana çıkardı.

Yavru keçi, daha sonra annesinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktadan yeniden doğaya bırakıldı. Yavru keçinin annesine doğru ilerlediği anlar ekiplerin yüzünü güldürürken, kurtarma anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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