Sason Köy Yollarında Asfalt Onarımı Tamamlandı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı kırsal bölgelerde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Batman İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Sason ilçesine bağlı Kavaklı, Balbaşı, Heybeli ve Ziyaret köy yollarında ihtiyaç duyulan asfalt onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla köy yollarının ulaşım konforunun artırılması ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesinin sağlanması hedefleniyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin, kırsal bölgelerde ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı