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Sarıyer Ayazağa'da açık otoparkı su bastı, bir sürücü aracında mahsur kaldı

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Sarıyer Ayazağa'da açık otoparkı su bastı, bir sürücü aracında mahsur kaldı
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur Sarıyer Ayazağa Meydan'da bulunan açık otoparkı su altında bıraktı. Otoparktaki araçlar sular içinde kalırken bir sürücü de aracının içinde mahsur kaldı, duraklarda bekleyen vatandaşlar olayı panik içinde izledi.

Sarıyer'de bulunan açık otoparkta araçlar sular içinde kaldı. Bir sürücü ise aracının içinde mahsur kaldı.

Sağanak yağmur İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıyer Ayazağa meydanda bulunan açık otoparkı su bastı. Otoparkta bulunan araçlar sular içinde kaldı. Bir sürücü de aracının içinde mahsur kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar, panik içinde yaşananları izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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