Kars'ta ayılarla iç içe hayat: Caddelerde ayılar cirit atıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sıkça görülen boz ayılar, oteller bölgesinde rahatça dolaşırken ve bir anne ayı yavrularıyla yiyecek ararken cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve özellikle oteller bölgesinde sık sık görülen ayılar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımaya devam ediyor. Son görüntülerde iki boz ayının oteller bölgesinde dolaştığı, bir anne ayının ise iki yavrusuyla birlikte yolda yiyecek aradığı anlar dikkat çekti.

Sarıkamış'ta neredeyse her gün farklı noktalarda görülen boz ayılar, bölge halkının yaşamının adeta bir parçası haline geldi. Vatandaşların ayılara alıştığı kadar, ayıların da insan varlığına alıştığı gözlemleniyor. Özellikle akşam saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayılar, zaman zaman çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arıyor.

Oteller bölgesinde görüntülenen iki boz ayının rahat tavırlarla dolaşması dikkat çekerken, anne ayının iki yavrusuyla birlikte yol kenarında ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Doğası ve yaban hayatıyla ünlü Sarıkamış'ta yaşanan bu görüntüler, insan ile yaban hayatının iç içe geçtiği dikkat çekici tabloyu bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
