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Sarıkamış'ta apartmana gelen ayılar konteyneri devirip sakinleri bekletti

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Sarıkamış'ta apartmana gelen ayılar konteyneri devirip sakinleri bekletti Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'ta apartmana gelen ayılar konteyneri devirip sakinleri bekletti
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ayılar apartman girişine gelip konteyneri devirdi. Ayılar yüzünden evlerine giremeyen sakinler, gece geç saatlere kadar bekledi ve ayılar uzaklaşınca apartmana girebildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde apartman girişine kadar gelen ayılar, konteyneri devirerek vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Apartman kapısının önünden ayrılmayan ayılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar dışarıda beklemek zorunda kaldı.

Sarıkamış'ta yiyecek arayışıyla yerleşim alanına inen ayılar, bu kez bir apartmanın girişinde ortaya çıktı. Apartman önündeki konteyneri deviren ayılar, çevredeki vatandaşların bakışları arasında bir süre bölgede dolaştı.

Evlerine girmek isteyen vatandaşlar, karşılarında ayıları görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayıları uzaklaştırmak için farklı yöntemler deneyen vatandaşlar, bütün çabalarına rağmen başarılı olamadı. Apartman girişini mesken tutan ayılar nedeniyle bina sakinleri kapıdan içeri adım atamadı.

Ayıları uzaklaştırmak için çare arayan vatandaşlar, zaman zaman farklı girişimlerde bulunsa da ayılar bölgeden ayrılmadı. Gece geç saatlere kadar beklemek zorunda kalan bina vatandaşlar, ancak ayıların bölgeden uzaklaşmasının ardından apartmana girebildi. Vatandaşların ayılarla yaşadığı ilginç ve bir o kadar da tedirgin edici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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