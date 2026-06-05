Sarıkamış'ta çevre temizliği
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde ekoturizm alanında doğaya bırakılan atıklar toplandı, alan temizliği yapıldı. Benzer faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikte, doğaya bırakılan atıklar toplanarak alan temizliği yapıldı.
Etkinliğe katılan ekipler tarafından ekoturizm alanında biriken çeşitli atıklar toplanarak çöp sahasına taşındı.
Sarıkamış ormanlarında benzer çevre koruma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği bildirildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı