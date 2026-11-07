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Şanlıurfa Birecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

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Şanlıurfa Birecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Birecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ağır yaralandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarındaki kazada yaralı, Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Abdulkadir Görür (26) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralı sürücüsünün yoğum bakıma alındığı öğrenilirken güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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