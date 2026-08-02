Haberler

Samuray Arıcığı Kahverengi Kokarcaya karşı etkisini gösterdi

Samuray Arıcığı Kahverengi Kokarcaya karşı etkisini gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde biyolojik mücadele kapsamında doğaya salınan Samuray arıcığının etkisi sahada yapılan incelemelerle doğrulandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde biyolojik mücadele kapsamında doğaya salınan Samuray arıcığının etkisi sahada yapılan incelemelerle doğrulandı. Fındık bahçelerinde kahverengi kokarcanın yumurtalarının parazitlendiği belirlendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biyolojik mücadele kapsamında doğaya salımı gerçekleştirilen Samuray arıcığının etkinliği arazi çalışmalarıyla değerlendirildi. Fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan incelemelerde, zararlıya ait yumurtaların Samuray arıları tarafından parazitlendiği tespit edildi. Elde edilen keşifler, biyolojik mücadelenin sahada etkili olmaya başladığını ortaya koydu.

Kimyasal mücadeleye alternatif ve çevre dostu bir yöntem olarak uygulanan Samuray arılarının salımı sayesinde kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla baskılanması hedefleniyor. Yapılan arazi kontrollerinde elde edilen olumlu sonuçların, fındık üreticileri açısından umut verici olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Bu ilk kez açıklandı! FETÖ'cü hainle ilgili gündem yaratacak detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak

Kılıçdaroğlu ilk kez CHP grup toplantısına katılacak
Bahçeli'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Tam destek verilmeli

Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!