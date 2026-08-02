Samuray Arıcığı Kahverengi Kokarcaya karşı etkisini gösterdi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde biyolojik mücadele kapsamında doğaya salınan Samuray arıcığının etkisi sahada yapılan incelemelerle doğrulandı. Fındık bahçelerinde kahverengi kokarcanın yumurtalarının parazitlendiği belirlendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biyolojik mücadele kapsamında doğaya salımı gerçekleştirilen Samuray arıcığının etkinliği arazi çalışmalarıyla değerlendirildi. Fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan incelemelerde, zararlıya ait yumurtaların Samuray arıları tarafından parazitlendiği tespit edildi. Elde edilen keşifler, biyolojik mücadelenin sahada etkili olmaya başladığını ortaya koydu.

Kimyasal mücadeleye alternatif ve çevre dostu bir yöntem olarak uygulanan Samuray arılarının salımı sayesinde kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla baskılanması hedefleniyor. Yapılan arazi kontrollerinde elde edilen olumlu sonuçların, fındık üreticileri açısından umut verici olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı