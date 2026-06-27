Samsun Valiliğinden orman yangınları ve rip akıntısı hakkında uyarı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, yaz aylarında artan orman yangınları ve boğulmalara neden olan rip akıntısı nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten orman yangınlarıyla ilgili yapılan uyarıda, "Orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı nedenlerle çıktığını biliyor musunuz? Sigara izmaritlerini yere atmayın. Pet ve cam şişeleri doğaya bırakmayın. Kamp ve piknik için ateş yakmayın ve anız yakmayın. Ormanda ateş veya duman görürseniz hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" ifadeleri yer aldı.

Boğulmalara neden olan rip akıntısı hakkında da uyarılarda bulunan valilik, "Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte artan boğulma vakalarında, çeken (rip) akıntıların da kritik bir payı vardır" diyerek, rip akıntısının ne olduğunu ve akıntıya kapılan vatandaşların ne yapması gerektiğini içeren bir video paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı