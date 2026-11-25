Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ, kar yağışıyla beyaz örtüye büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ, kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Bölgenin önemli kış turizmi merkezlerinden Akdağ'da karın kapladığı dağlar, ağaçlar ve doğal alanlar kış güzelliğini ortaya çıkardı.
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Ladik Akdağ'da kar yağışı etkili oldu. Karla kaplanan dağlar, ağaçlar ve doğal alanlar bölgeye farklı bir güzellik kattı. Samsun'un önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Akdağ'da oluşan beyaz örtü, doğanın kış güzelliğini gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı