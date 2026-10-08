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Samsun'da peş peşe çakan şimşekler görüntülendi, 30 dakika yağmur etkili oldu

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Samsun'da akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler kentte farklı noktalardan görüldü ve görüntüleri kameraya yansıdı. Şimşeklerin ardından kentte yaklaşık 30 dakika boyunca yağmur etkili oldu, yağışın ardından hava yeniden sakinleşti.

Samsun'da akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler, farklı noktalardan görüldü. Şimşeklerin oluşturduğu görüntüler kameraya yansırken, ardından kentte yaklaşık 30 dakika boyunca yağmur etkili oldu. Yağışın ardından hava yeniden sakinleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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