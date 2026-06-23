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Salihli'de üreticilere yangın uyarısı

Salihli'de üreticilere yangın uyarısı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artan yangın riskine karşı üreticilere kuruyan otları biçmeleri ve tarla sınırlarını temiz tutmaları yönünde uyarıda bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan yangın riskine karşı üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, bu yıl düzenli yağışların etkisiyle yabancı ot gelişiminin yoğun olduğu belirtilerek, biçilmeyen otların kurumasıyla birlikte özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yangın riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, bahçelerde bulunan kurumuş otların en kısa sürede biçilmesi gerektiği vurgulanırken, bakımsız alanlarda oluşabilecek risklerin çevredeki bakımlı bahçeleri de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Yangınların yayılmasını önlemek amacıyla biçimi tamamlanan hububat tarlalarında sınırların her iki tarafından 5'er metrelik alanın sürülmesinin yangının ilerlemesini sınırlandıracağı kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerden bahçe içerisindeki kuruyan otları biçmelerini, bahçe içi ve sınır yollarını temiz tutmalarını isteyerek, "Bahçemizi korumak hepimizin sorumluluğudur" mesajını paylaştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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