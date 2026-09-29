Sakarya Erenler'de sağanak Yazılı Mahallesi'nde yolları su altında bıraktı

Sakarya Erenler'de sağanak Yazılı Mahallesi'nde yolları su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Erenler ilçesinde etkili olan sağanak, Yazılı Mahallesi'nde cadde ve yolları göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kentte sıcaklık 18 derece ölçüldü ve sağanağın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde etkili olan sağanak Yazılı Mahallesi'nde cadde ve yolları göle çevirirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte gün boyunca etkisini sürdüren yağış, özellikle Yazılı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların suyla kaplanan yollardan kontrollü şekilde ilerlediği görüldü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Sakarya'da sağanak etkisini sürdürüyor.