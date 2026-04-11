Sis şehri etkisi altına aldı, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Sakarya'da etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü şehirde, sürücüler trafikte farlarını yakarak kontrollü seyretti. Yoğun sis özellikle Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösterdi. Şehir merkezi, çevre yolu ve Atatürk Bulvarı gibi kentin işlek noktaları sis bulutu altında kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı