Sağanak yağış sel su baskınlarına neden oldu

Erzincan'da etkili olan yağışlar Çağlayan Beldesinde sel su baskınlarına neden oldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da sağanak etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte Çağlayan Beldesinde derelerden akan sel suları tarım arazilerine taştı.

Vatandaşlar taşkınların olduğu alanlara set kurarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı. Ekili tarım arazilerinin ve bazı evlerin, bahçelerin sel su baskınından zarar gördüğü beldede çalışmalar sürdürülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı