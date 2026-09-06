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Ardahan'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, dolu yağışı tarım arazilerindeki ürünlerde zarara yol açtı.

Ardahan'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar suyla kaplanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Şiddetli sağanak nedeniyle bazı yol güzergahlarında su birikintileri oluştu. Görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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