Dünyaca ünlü Handüzü Yaylası'nda kar etkisini sürdürüyor

Rize'de nisan ayında yağan karla beyaza bürünen Handüzü Yaylası kendisine hayran bırakıyor.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası, nisan ayında yağan karın ardından beyaza bürünen doğasıyla adeta eşsiz manzaralar sunuyor. Yaylayı kaplayan kar örtüsü, hem yerli halkın hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, ortaya çıkan manzaralar ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Kar kalitesi ve karın kalma süresindeki uzunluk nedeniyle kış sporları için de cazip mekanlardan biri olan Handüzü Yaylası, geçmişte olduğu gibi bugünde farkını ortaya koymaya devam ediyor. Sisle bütünleşen beyaz örtü de sporcuların yanı sıra fotoğraf meraklıları için de kaçırılmayacak kareler sunuyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı