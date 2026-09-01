Refahiye Kaymakamı Taşkıran Köyleri Ziyaret Etti
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Tuzluçayır, Kandil, Konak ve Aslanyusuf köyleri ile Tahar Mezrası'nı ziyaret ederek, muhtarlardan bilgi aldı ve vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışılacağı belirtildi.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Kaymakam Taşkıran, Tuzluçayır, Kandil, Konak ve Aslanyusuf köyleri ile Tahar Mezrası'nı ziyaret etti.
Ziyaretlerde muhtarlardan köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.
Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceği bildirildi.