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Refahiye Kaymakamı Çavuşköy Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Refahiye Kaymakamı Çavuşköy Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve bölgedeki güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Personelle bir araya gelen Kaymakam, özverili çalışmalarından dolayı jandarma ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Taşkıran, ziyaret kapsamında karakolda görevli personelle bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar ve bölgedeki güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi alan Taşkıran, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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