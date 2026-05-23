Tunceli'de dağlık alanda mahsur kalan vatandaş 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda ayağını burkarak mahsur kalan vatandaş, ekiplerin yaklaşık 11 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pülümür ilçesine bağlı Kırklar Köyü Kızılmecit Mezrası kırsalına mantar toplamak amacıyla çıkan vatandaşlardan R. B. rahatsızlandı. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 18 personel, AFAD'dan 16 personel, UMKE'den 4 personel ile 10 sivil vatandaş olmak üzere toplam 48 kişi katıldı.

Ekipler, 13 kilometresi araçla, 24 kilometresi ise yaya olarak gerçekleştirilen zorlu arazi çalışmasının ardından yaklaşık 11 saat sonra yaralı vatandaşa ulaştı. Bulunduğu noktadan sedye ile tahliye edilen şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. - TUNCELİ

