Haberler

Tunceli'de dağlık alanda mahsur kalan vatandaş 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Tunceli'de dağlık alanda mahsur kalan vatandaş 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda ayağını burkarak mahsur kalan vatandaş, 48 kişilik ekibin 11 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda ayağını burkarak mahsur kalan vatandaş, ekiplerin yaklaşık 11 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pülümür ilçesine bağlı Kırklar Köyü Kızılmecit Mezrası kırsalına mantar toplamak amacıyla çıkan vatandaşlardan R. B. rahatsızlandı. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 18 personel, AFAD'dan 16 personel, UMKE'den 4 personel ile 10 sivil vatandaş olmak üzere toplam 48 kişi katıldı.

Ekipler, 13 kilometresi araçla, 24 kilometresi ise yaya olarak gerçekleştirilen zorlu arazi çalışmasının ardından yaklaşık 11 saat sonra yaralı vatandaşa ulaştı. Bulunduğu noktadan sedye ile tahliye edilen şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'in 'olayı çözecek kişi' dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı

Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği isim böyle yakalandı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi 'İlgileneceğim Hocam' diyerek müdahale etti

Hükümete yakın yazar isyan etti, bakan el attı: İlgileneceğim hocam
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

16 yaşındaki Abdullah'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri

Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı