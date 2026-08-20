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Cide'de Denizden Plaja Yılan Çıktı

Cide'de Denizden Plaja Yılan Çıktı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde Halk Plajı'nda denizde yüzen bir yılan, kumsala çıkınca vatandaşlarda panik yarattı. Bir vatandaş yılanı yakalayıp güvenli bir alana bırakırken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yılanın türü ve zararsız olup olmadığı konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde yüzerek plaja çıkan yılan vatandaşlara panik yaşattı. Yılan bir vatandaş tarafından plajdan alınarak güvenli bir alana bırakıldı.

Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Halk Plajı'nda denizde yüzen bir yılan daha sonra kumsala çıktı. Bu sırada plajda olan vatandaşlar yılanı görünce panik yaşadı. Bir vatandaş, yılanı yakalayarak plajdan uzak bir bölgeye bıraktı.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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