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Petekli Göleti'nde Çalışmalar Sürüyor: 6.500 Dekar Suya Kavuşacak

Petekli Göleti'nde Çalışmalar Sürüyor: 6.500 Dekar Suya Kavuşacak
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Bayburt’un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde inşa edilen Petekli Göleti’nde çalışmalar devam ediyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde inşa edilen Petekli Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, temelden 50 metre yüksekliğinde ve 1,64 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Petekli Göleti'nin yapımı sürüyor.

Göletin tamamlanmasıyla 6 bin 500 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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