Patnos'ta yol sezonu başladı: İnönü Mahallesi'nde çalışmalar start aldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yeni sezon yol yapım çalışmaları başladı. İlçede altyapı ve üstyapı hizmetlerini hızlandırmayı hedefleyen ekipler, sezonun ilk kazmasını İnönü Mahallesi Buhara Sokak'ta vurdu.

"Yeni sezona Bismillah dedik" mesajıyla çalışmalara başladıklarını belirten yetkililer, hazırlık sürecinin tamamlandığını ve planlamaların hazır olduğunu ifade etti. Vakit kaybetmeden sahaya inen ekipler, Buhara Sokak'ta yol yapım çalışmalarını başlatarak ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik ilk adımı attı.

Yapılan açıklamada, Patnos'un dört bir yanında modern ve konforlu yollar oluşturmak için sezon boyunca yoğun bir çalışma yürütüleceği vurgulandı. Özellikle mahalle aralarında ulaşımı kolaylaştıracak projelerle vatandaşların günlük yaşamının daha rahat hale getirilmesi hedefleniyor.

İnönü Mahallesi sakinleri ise başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerin mahalleye hayırlı olmasını temenni etti. Patnos genelinde devam edecek yol yapım ve yenileme çalışmalarının, ilçe ulaşımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - AĞRI

