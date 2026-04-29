Patnos'ta alt yapının güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor

Patnos'ta alt yapının güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Patnos Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Tanyeli Köyü yolunda gerçekleştirilen stabilize kumlama çalışmaları tamamlandı.

Köy yollarının daha güvenli, dayanıklı ve ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışma kapsamında yol platformunda zamanla oluşan bozulmalar giderildi. Ekipler tarafından ilk olarak yol zemini iyileştirilirken, ihtiyaç duyulan noktalarda dolgu ve tesviye işlemleri gerçekleştirildi. Ardından serilen stabilize malzeme ile yol yüzeyi güçlendirilerek ulaşım standardı yükseltildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde özellikle yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin amaçlandığı belirtildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması köy sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise kırsal bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması için köy yollarımızda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tanyeli Köyü yolunda tamamlanan stabilize kumlama çalışmasıyla birlikte ulaşım standardını yükseltmeyi hedefledik. İlçemize bağlı tüm köylerde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımız sürdürülecek" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
