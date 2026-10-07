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Patnos'ta 72 yaşındaki Hacı, oğlundan devraldığı dikiş işini 4 yıldır sürdürüyor

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Patnos'ta 72 yaşındaki Hacı, oğlundan devraldığı dikiş işini 4 yıldır sürdürüyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 72 yaşındaki Ahmet Hacı, oğlundan devraldığı kumaş ve dikim işini 4 yıldır sürdürüyor. İğne ve iplikle yorgan, nevresim, döşek ve minder diken Hacı, ilerleyen yaşına rağmen siparişleri hazırlıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 72 yaşındaki Ahmet Hacı, oğlunun İstanbul'a taşınmasının ardından devraldığı kumaş ve dikim işini 4 yıldır sürdürüyor. İğne ve iplikle çalışan Hacı, yorgan, nevresim, döşek ve minder dikerek geçimini sağlıyor.

Patnos'ta yaşayan Ahmet Hacı, oğlunun evlenerek İstanbul'a taşınmasının ardından onun yürüttüğü kumaş ve dikim işinin başına geçti. Yaklaşık 4 yıldır mesleği sürdüren Hacı, ilerleyen yaşına rağmen her sabah iş yerini açarak müşterilerinin siparişlerini hazırlıyor. Müşterilerin getirdiği kumaşları yorgan, nevresim, döşek ve mindere dönüştüren Hacı, bunun yanı sıra kendi hazırladığı ürünleri de satışa sunuyor. Gün içinde gelen siparişlerin yoğunluğuna göre çalışmalarını sürdüren Hacı, iki yastık, iki döşek ve iki minder gibi farklı ürünleri hazırlayarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mesleği zaman içerisinde öğrenerek işini geliştiren Hacı'nın çalışma temposu, iş yoğunluğuna göre akşam saatlerine kadar devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen dikiş makinesinin başından ayrılmayan Hacı, oğlundan devraldığı işi sürdürerek hem geçimini sağlıyor hem de aileden gelen emeği yaşatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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