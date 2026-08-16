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Adana'nın Sıcak İklimi Dev Kaktüslere Ev Sahipliği Yapıyor

Adana'nın Sıcak İklimi Dev Kaktüslere Ev Sahipliği Yapıyor
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Adana’da bulunan ve yıllar içerisinde ağaç görünümüne ulaşan dev kaktüsler için Çukurova’nın sıcak ve güneşli havası uygun şartlar oluşturuyor.

Adana'da bulunan ve yıllar içerisinde ağaç görünümüne ulaşan dev kaktüsler için Çukurova'nın sıcak ve güneşli havası uygun şartlar oluşturuyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 200 dönümlük alanda kurulan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, farklı coğrafyalardan getirilen çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Suyu gövde, yaprak ve diğer organlarında depolayabilen sukulent bitkiler, kurak iklimlere dayanabilmeleriyle bilinirken, Adana'nın sıcak iklimi ve uzun süren güneşli dönemleri ise bu tür bitkilerin yetiştirilmesi için uygun şartlar oluşturuyor. Anavatanı Amerika kıtasında, Patagonya'dan Kanada'ya kadar olan kaktüs sıcak ikliminden dolayı Adana'da da yetişiyor.

" Adana'da rahatlıkla yetişiyor"

Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Serpil Demirci Kayıran, kaktüslerin dikiminin volkanik kayaçlarla donatılmış alanda gerçekleştiğini söyleyerek, "Buradaki kaktüsler doğal türlerimiz değil. Asıl menşeyi sıcak ülkeler. Bu kaktüsler buraya uyum sağlamış bitkiler. Adana'nın sıcak olması bu kaktüslerin buraya uyum sağlamasını beraberinde getirdi. Kaktüsler çok fazla su istemeyen türlerdir ve Adana'da rahatlıkla yetişiyor" dedi.

"Adana kaktüsler için uygun bir ortam sağlıyor"

Bahçede bulunan en önemli türlerden birinin 'Agave Americana' olduğunu dile getiren Kayıran, "Adı 'Sarı Sabır' olarak da geçen kaktüsler bahçemizde artık doğallaşmış durumda. Bu bitkiler 15 senede bir çiçek açıyor. Çiçek açtıktan sonra anaç birey ölüyor ve yavrular çoğalarak yaşamını sürdürüyor. Bunun dışında pek çok bitki çeşidimiz var. Kaktüsler sıcak habitatlara uyum sağlamış bitkilerdir, kendi içerisinde su depolayabiliyorlar. Adana'nın içerisinde bulunduğumuz 40 derecelik sıcaklığında rahatlıkla yetişip su istemeden yaşamına devam edebiliyorlar. Adana kaktüsler için uygun bir ortam sağlıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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