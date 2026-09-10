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Palu Kalesi’nin eteklerinde dağ keçileri dronla görüntülendi

Palu Kalesi’nin eteklerinde dağ keçileri dronla görüntülendi
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Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, Palu Kalesi eteklerinde dronla görüntülendi.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, Palu Kalesi eteklerinde dronla görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi eteklerinde görüntülendi. Murat Nehri manzarası eşliğinde görülen keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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