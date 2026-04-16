Karabük'te vaşak, domuzlar ve tavşan fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yerleştirilen fotokapanla vaşak, domuzlar ve yaban tavşanları kaydedildi. Doğasever Ramazan Işık, ormanlık alanda yaban hayatını takip ediyor.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde vaşak, domuzlar ve tavşan fotokapanla görüntülendi.
Doğasever Ramazan Işık, evinin yakınlarındaki ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanla yaban hayvanlarını takip ediyor. Bölgede sık sık yaban hayatını kayda alan Işık'ın son görüntülerinde domuz sürüleri, yaban tavşanı ve vaşak yer aldı.
Görüntülerde, domuz sürülerinin arazide dolaştığı, vaşak ile tavşanın ise yiyecek aradığı anlar kaydedildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı