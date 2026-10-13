Osmaniye'de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı görüş mesafesini azalttı

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Osmaniye'de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle gökyüzü pusla kaplanırken, görüş mesafesi azaldı. Kent genelinde etkili olan toz, park halindeki araçların üzerini kapladı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Atmosferde yoğunlaşan toz nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalırken, açık alanlarda bulunan araçların üzeri ince bir toz tabakasıyla kaplandı.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımının bölgede etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Aşırı toz nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyleyen Ahmet Atalay, "Bugün sabah uyandığımızda aşırı derecede tozlu bir havayla karşılaştık. Toz nedeniyle nefes almakta zorlanıyoruz, gözlerimizi açmakta güçlük çekiyoruz. Yetkililere sorduğumuzda bunun toz taşınımından kaynaklandığını söylediler. Sabah kalktığımızda araçların üzeri tamamen tozla kaplanmıştı. Sanki yağmur yerine gökten toz yağmış gibiydi" diye konuştu.

"Toz taşınımı ile sıcaklığı daha fazla hissediyoruz"

Motorsikletle okula giderken görüş açım çok kısıtlıydı diyen Emre Taylı, "Sabah uyandığımda motosikletimin üzerinin de tozla kaplandığını gördüm. Üniversiteye gelirken kaskım olmasaydı görüş açısından büyük zorluk yaşayacaktım. Kaskımın vizörünü indirerek yolculuk yaptım. Ancak üzerinde biriken toz nedeniyle zaman zaman durup vizörümü temizlemek zorunda kaldım.Hava oldukça boğucu. Nefes almakta zorlanıyoruz. Toz taşınımıyla birlikte sıcaklığı daha yoğun hissediyoruz. Gerçekten bunaltıcı ve rahatsız edici bir hava var" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı