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Osmaniye'de vatandaşın eliyle beslediği sincap ilgi odağı oldu

Osmaniye'de vatandaşın eliyle beslediği sincap ilgi odağı oldu
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Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda bir vatandaşın eliyle beslediği sincap, sevimli tavırlarıyla ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda bir vatandaşın eliyle beslediği sincap, sevimli tavırlarıyla ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye'nin serin havası, çam ormanları ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeken Zorkun Yaylası'nda kaydedilen görüntülerde, doğaya alışkın olduğu görülen bir sincap, kendisini beslemek isteyen vatandaşın yanına kadar geldi. Vatandaşın uzattığı yiyeceği korkmadan elinden alan sevimli sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yeniden ağaçlık alana gözden kayboldu. Yaz aylarında binlerce doğaseveri ağırlayan Zorkun Yaylası'nda kaydedilen bu anlar, insan ile doğanın uyumunu yansıtan görüntüler olarak beğeni topladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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