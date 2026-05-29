Dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altındaki kaplumbağa kurtarıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altında kalan kaplumbağa ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede meydana gelen yağış sonrası yürütülen çalışmalarda, dere yatağında mahsur kalan bir köpek fark edildi. Bölgede görev yapan ekipler, iş makinesinin kova kısmını kullanarak köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı.

Öte yandan, toprak kaymasının yaşandığı bir noktada toprak altında kalan kaplumbağa da ekiplerin dikkati sayesinde bulundu. Bulunduğu yerden çıkarılan kaplumbağa, üzerindeki çamur ve toprak suyla temizlendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı