Osmaniye'de Ceviz Büyüklüğünde Dolu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyünde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji tarafından şiddetli yağış uyarısında bulunulan Osmaniye'de, akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyünde sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri dikkat çekerken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı