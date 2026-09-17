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Osmaniye’de ata tohumundan 2 kiloluk dev domates yetiştirdi

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Osmaniye’de ata tohumundan 2 kiloluk dev domates yetiştirdi
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen 2 kilogram ağırlığındaki dev domates, iriliğiyle görenleri şaşırttı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen 2 kilogram ağırlığındaki dev domates, iriliğiyle görenleri şaşırttı.

Kadirli ilçesi Değirmendere köyü Bostanlık Yaylası'nda yaz aylarını geçiren Kamil Yastı, bahçesinde hobi amaçlı sebze yetiştirmeye başladı. Ata tohumundan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdiği domateslerden birinin diğerlerine göre oldukça iri olduğunu fark eden Yastı, ürünü dalından kopararak tarttı. Hassas tartıya konulan domatesin tam 2 kilogram gelmesi Yastı ve yayla sakinlerini şaşırttı.

Bahçesinde kimyasal gübre kullanmadığını belirten Yastı, ürünlerini doğal yöntemlerle yetiştirdiğini söyledi. Yaylanın temiz havası, verimli toprağı ve bol suyunun ürünlerin gelişimine katkı sağladığını ifade eden Yastı'nın yetiştirdiği 2 kiloluk dev domates, iriliğiyle ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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