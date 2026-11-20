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Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Sarısu Kanalı'nda su kirliliğine yönelik incelemelerde bulundu.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Muğla Mavi Bayrak Koordinatörü Gürcan Kaya ve SARÇED (Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çalık ile birlikte Sarısu Kanalı'nda incelemeler gerçekleştirdi.

İncelemeler kapsamında, kanalda su kirliliğine ilişkin aylık olarak gerçekleştirilen su analizlerinin sonuçları değerlendirildi. Yapılan görüşmede mevcut su kalitesi, kirliliğin çevresel etkileri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Sarısu Kanalı'nın su kalitesinin korunması, muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve kanalın ekolojik yapısının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı