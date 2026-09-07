Çankırı'da Fotokapan Vaşağı Görüntüledi

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı