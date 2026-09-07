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Çankırı'da Fotokapan Vaşağı Görüntüledi

Çankırı'da Fotokapan Vaşağı Görüntüledi
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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağı görüntüledi. Nadir görülen bu tür, ormanda yürürken kaydedildi. Bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ve koruma çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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