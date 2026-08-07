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Hayrabolu'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

Hayrabolu'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ve vatandaşların traktörlerle desteğiyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız ve orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Anız yangını rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Bölgedeki bazı vatandaşlar da traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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