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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Çambaşı Yaylası beyaza büründü

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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Çambaşı Yaylası beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Çambaşı Yaylası beyaza büründü
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Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla sürerken sahil kesimlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar düştü ve sağanak etkili oldu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı sonrası beyaz örtü oluşurken, yaylada kış manzaraları ortaya çıktı.

Öte yandan Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe, Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla devam ederken, yaylalarda bulunan besicilerin de geri dönüş yolunda olduğu görüldü.

Kar yağışıyla birlikte Ordu'nun sahil kesimlerinde de hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düştü. Sahil ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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