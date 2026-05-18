Ordu'da 'Orman Benim' etkinliği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda temizlik ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Orman yangınlarını önlemek için cam, plastik gibi yanıcı maddeler toplandı, katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Ordu'da, 'Orman Benim' etkinliği kapsamında Yoroz Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte temizlik çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, orman yangınları ile mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde yürütülen etkinlik kapsamında Yoroz Kent Ormanı'nda program düzelendi gerçekleştirildi. Program kapsamında orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında temizlik çalışması yapılarak, yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik ve benzeri yanıcı maddeler toplandı. Katılımcılara ayrıca orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle orman yangınlarının arttığına dikkat çekerek, yangınlarla mücadelede en önemli stratejinin önleyici tedbirler olduğunu söyledi. Uzundal, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve küresel ısınma nedeni ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarımızda temel stratejimiz; yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirlerdir. Bu kapsamda çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve olması muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla ülke genelinde 'Orman Benim' kampanyası düzenlenmiştir" dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol Gürler, daire müdürleri, çevre ve ormancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, arıcılık, hayvancılık ve tarımsal meslek birlikleri temsilcileri, öğrenciler, orman köylüleri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
