Haberler

Oltu'da açan laleler renk cümbüşü oluşturuyor

Oltu'da açan laleler renk cümbüşü oluşturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde Lale Dağı ve Sitare Dağı'nda açan doğal laleler, baharın güzelliklerini gözler önüne seriyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu renkli çiçekler, bölgeye ayrı bir cazibe katıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde baharda renk cümbüşü yaşanıyor. İlçenin kuzeydoğusunda yer alan Lale Dağı ile Sitare Dağı'nda açan sarı ve kırmızı laleler, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Tüm Türkiye'de etkili olan soğuk havaya rağmen Oltu'da bahar yüzünü gösterirken, özellikle Sitare Dağı'nda açan doğal laleler görsel şölen sunuyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken laleler, bölgeyi ziyaret edenleri adeta büyülüyor. Oltu'da yaşayan Osman Aydın da laleleri görmek için Sitare ve Lale dağlarına yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Çok güzel laleler açmış. Bu doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor" dedi.

Yetkililer ve vatandaşlar, bölgede kendiliğinden yetişen doğal lalelerin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu eşsiz doğa mirasının tahrip edilmeden gelecek kuşaklara ulaştırılması gerektiğini vurguluyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

Galatasaray-Antalyaspor maçı için çok iddialı bir tahminde bulundu
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti