Oltu'da açan laleler renk cümbüşü oluşturuyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde baharda renk cümbüşü yaşanıyor. İlçenin kuzeydoğusunda yer alan Lale Dağı ile Sitare Dağı'nda açan sarı ve kırmızı laleler, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Tüm Türkiye'de etkili olan soğuk havaya rağmen Oltu'da bahar yüzünü gösterirken, özellikle Sitare Dağı'nda açan doğal laleler görsel şölen sunuyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken laleler, bölgeyi ziyaret edenleri adeta büyülüyor. Oltu'da yaşayan Osman Aydın da laleleri görmek için Sitare ve Lale dağlarına yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Çok güzel laleler açmış. Bu doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor" dedi.

Yetkililer ve vatandaşlar, bölgede kendiliğinden yetişen doğal lalelerin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu eşsiz doğa mirasının tahrip edilmeden gelecek kuşaklara ulaştırılması gerektiğini vurguluyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı