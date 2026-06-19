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Kırklareli'nde Öğrencilerden Çevre Projesine 'En İlham Veren Proje' Ödülü

Kırklareli'nde Öğrencilerden Çevre Projesine 'En İlham Veren Proje' Ödülü
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Kırklareli Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulu öğrencileri, Fen Bilimleri öğretmeni Aylin Kahraman Ziylan danışmanlığında hazırladıkları 'Bir Karınca Neyi Değiştirir?' adlı projeyle Doğa Öncüleri Ulusal Gençlik Konferansı'nda 'En İlham Veren Proje' ödülünü kazandı. Proje, Avrupa kırmızı orman karıncasının (Formica pratensis) korunmasına dikkat çekerek ekolojik dengedeki önemini vurguladı.

Kırklareli'de Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni ve öğrencileri, hazırladıkları çevre projesiyle Doğa Öncüleri Ulusal Gençlik Konferansı'nda başarı elde ederek "En İlham Veren Proje" ödülünü aldı.

Fen Bilimleri Öğretmeni Aylin Kahraman Ziylan danışmanlığında öğrenciler Efecan Usta ve Melek Nisa Özkul tarafından hazırlanan "Bir Karınca Neyi Değiştirir?" adlı proje, Doğa Öncüleri Projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen Doğa Öncüleri Ulusal Gençlik Konferansı'na davet edildi. Avrupa kırmızı orman karıncası (Formica pratensis) türünün korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan proje, gerçekleştirilen konferansta sunuldu.

Projede Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının ekolojik dengenin önemli bir parçası olduğunu vurguladıklarını ve bu türün korunması için neler yapılabileceğini anlattıklarını belirten Fen Bilimleri Öğretmeni Aylin Kahraman Ziylan, öğrencileriyle birlikte elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu söyledi. Ziylan, "Genelde bu karınca Anadolu kırmızı karınca türü ile karıştırılıyor. Ama Avrupa kırmızı karıncası sadece Trakya bölgesinde görülen bir türdür ve yuvaları çok azalmış durumdadır. Yuvaları normal karınca yuvalarından çok yüksek olduğu için dikkat çekmektedir ve bu yüzden tahribata uğrayabilmektedir. Ornan eko sistemi için çok önemli görevleri vardır. Toprağı havalandırırlar ve en önemli özellikleri zararlı böcekleri bulundukları yerlerde yok ediyorlar" dedi.

Proje çalışmaları sırasında bir çok akadamisyen ile tanıştıklarını belirten Efecan Usta adlı öğrenci, "Bu proje sayesinde Avrupa orman karıncalarının ekolojik dengedeki yerini daha iyi öğrenme fırsatı buldum. Bu çalışma sonrası aldığımız ödül bizi çok mutlu etti" dedi.

Projede yer alan bir diğer öğrenci Melek Nisa Özkul da, projeyi hazırladıkları sırada doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, "Avrupa kırmızı orman karıncaları ile ilgili yaptığımız projenin ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu etti. Projede katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Okul Müdürü Koray Eken de öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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