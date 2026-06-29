Haberler

Süsleri bozulmasın diye nişan arabasını çekici üstünde tören salonuna götürdüler

Süsleri bozulmasın diye nişan arabasını çekici üstünde tören salonuna götürdüler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de nişan töreni için süslenen otomobil, süslerinin bozulmaması adına oto çekiciye yüklenerek konvoy eşliğinde tören salonuna götürüldü. Mahalle sakinleri ve sürücüler bu sıra dışı görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı.

Eskişehir'de nişan töreni için özel hazırlanan otomobilin, süslerinin bozulmaması için oto çekiciye yüklenerek konvoy eşliğinde tören salonuna götürülmesi mahalle sakinlerinde hayret uyandırdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eşine az rastlanır ilginç bir nişan konvoyu oluşturuldu. Büyükdere Mahallesi Karadağ Sokakta dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, nişan töreni için kullanacakları araçları için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tören yerine gitmek üzere özenle hazırlanan, fiyonk takılan, çevresi çiçeklerle bezeli ve arkasında 'Nişanlanıyoruz' yazısı bulunan otomobil, yolculuk esnasında süslerinin bozulmaması amacıyla sokak üzerine çağrılan bir oto çekiciye yüklendi. Gelin arabasının çekici vasıtasıyla taşındığını gören mahalle sakinleri ve trafikteki diğer sürücüler hayretlerini gizleyemedi. Çekici üzerindeki otomobile eşlik eden diğer araçlar ise korna çalarak konvoy oluşturdu.

İlginç görüntülere sahne olan o anlar, çevredekilerin meraklı bakışları arasında nişan salonuna doğru hareket ederek son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor

Kimse ulaşamadı! Tonlarca altın 82 yıldır çıkarılmayı bekliyor
Manavgat'ta rafting yapmaya giden 52 yerli turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Manavgat'ta rafting yapmaya giden turistler zehirlendi
Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı

Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü

KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
'Şarkı söyleyeyim' deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor

Acılı annenin sözünü kesen ünlü sanatçıya tepki yapıyor