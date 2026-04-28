Niğde'de 'Genetik Kaynaklar İçin Farkındalık Paneli' düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde, Genetik Kaynaklar Kulübü girişimiyle düzenlenen ' Niğde İli Genetik Kaynakları Farkındalık Projesi Tanıtım Toplantısı ve Genetik Kaynaklar Paneli' gerçekleştirildi.

Fakülte amfisinde yapılan etkinlikte, Niğde'nin bitkisel ve hayvansal genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ele alındı. Akademik personel ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Faik Şahenk Lisesi öğrencilerinin de katıldığı program, farklı paydaşları bir araya getirdi. Panelin moderatörlüğünü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halil Toktay üstlendi. Programda konuşan Sedat Serçe, bitkisel genetik kaynakların korunması ve değerlendirilmesi konusunda bilgiler verirken, Ayhan Ceyhan ise hayvansal genetik kaynaklar, yerli hayvan türlerinin korunması ve sürdürülebilir üretimdeki rolüne ilişkin sunum yaptı. Panel boyunca yerel çeşitlerin korunması, gen bankalarının önemi, biyolojik çeşitliliğin tarımsal üretime katkısı ve genetik kaynakların ekonomik değeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Niğde'ye özgü genetik kaynakların kuraklık ve benzeri stres şartlarına karşı dayanıklılık özellikleri de ele alındı.

Etkinlikte, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Genetik Kaynaklar Kulübü'nün farkındalık oluşturma ve öğrenci katılımını artırmadaki rolüne de dikkat çekildi. Panel sonunda, etkinliğe katkı sunan iç ve dış paydaşlara Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Toktay tarafından teşekkür belgeleri ile Genetik Kaynaklar Kulübü'nün hazırladığı hediyeler takdim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı