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Bahçeli Göleti'ne Yavru Sazan Bırakıldı

Bahçeli Göleti'ne Yavru Sazan Bırakıldı
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Niğde'nin Bahçeli beldesindeki gölete, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balıklandırma Projesi kapsamında yavru sazan balıkları bırakıldı. Programa Vali Nedim Akmeşe ve ilgililer katıldı; amaç, su kaynaklarını korumak, balık popülasyonunu artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Balıklandırma Projesi kapsamında yavru sazan balıkları Bahçeli Göleti'ne bırakıldı.

İç sulardaki balık varlığının artırılması ve sportif amaçlı amatör balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Programda, üretimi Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından gerçekleştirilen yavru sazanlar göletle buluşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışma ile su kaynaklarının korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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