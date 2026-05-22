Su samuru balık yerken görüntülendi

Ardahan'da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, Kura Nehri'nde balık yerken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ürkek ve gececil yapısıyla doğada nadiren görülebilen bu tür, 80 cm boy ve 45 cm kuyruk uzunluğuna ulaşabiliyor.

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen Kura Nehri'nde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin tarihi Halilefendi Köprüsü mevkisinde gündüz vakti bir vatandaş, nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

Ürkek tavırları nedeniyle zor gözlemleniyor

Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurunun, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür. Su samurları, Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zor. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türlerin 4 yaşına kadar gelebilmelerinin büyük bir şans olduğu biliniyor. - ARDAHAN

