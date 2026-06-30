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Nemrut Dağı'nda gün doğumu ve gün batımı yoğun ilgi görüyor

Nemrut Dağı'nda gün doğumu ve gün batımı yoğun ilgi görüyor
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı, tarihi heykelleri ve gün doğumu-batımındaki eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında ziyaretçi sayısı artan dağ, görsel bir şölen sunuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, tarihi dokusu, görkemli heykelleri ile gün doğumu ve gün batımında sunduğu eşsiz manzaralar sayesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Malatya'nın Pütürge ilçesi üzerinden de ulaşım sağlanabilen Nemrut Dağı, bölgenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Yaz aylarında dahi yüksek rakımı nedeniyle serin ve rüzgarlı olan Nemrut Dağı'nda, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler, gün doğumu ve gün batımında gökyüzünün kızıl tonlara büründüğü eşsiz manzarayı izleme fırsatı buluyor. Dev heykellerin arasında güneşin doğuşunu ve batışını seyreden ziyaretçiler, bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

Doğal güzelliği ile tarihi mirası bir arada sunan Nemrut Dağı, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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