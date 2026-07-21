Haberler

Tunceli'de ayağını burkan genç için ekipler seferber oldu

Tunceli'de ayağını burkan genç için ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yürüyüş yaparken düşüp ayağını burkan 19 yaşındaki Haydar Değirmenci, jandarma, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yürüyüş sırasında ayağını burkarak yaralanan 19 yaşındaki Haydar Değirmenci için ekipler seferber oldu.

Olay, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Haydar Değirmenci yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını burktu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, MUDAK (Munzur Arama Kurtarma Derneği) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu noktadan sedyeyle taşınan Haydar Değirmenci, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm

Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm
Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor

Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı

Arkadan yaklaştı, kadına dehşeti yaşatıp kaçtı
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım

Ev hapsiyle tahliye edilen ünlü şarkıcı günah çıkarttı