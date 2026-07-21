Tunceli'de ayağını burkan genç için ekipler seferber oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yürüyüş sırasında ayağını burkarak yaralanan 19 yaşındaki Haydar Değirmenci için ekipler seferber oldu.

Olay, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Haydar Değirmenci yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını burktu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, MUDAK (Munzur Arama Kurtarma Derneği) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu noktadan sedyeyle taşınan Haydar Değirmenci, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı